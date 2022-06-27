Дни Лукашенко сочтены, спрогнозировал Влад Росс.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко скоро уйдут в небытие.

Псевдопрезиденту беларуского государства "осталось недолго жить", рассказал украинский астролог Влад Росс одному из каналов.

"Лукашенко - это то политическое животное, дни которого сочтены… Я давно говорю, что период 2021-2022 годов - это ниспровержение тех политиков, которые находились более 20 лет у власти… Лукашенко и Путин тоже скоро уйдут в небытие, их не будет…", - сказал эксперт.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины, в частности, и с беларуской территории. Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге и востоке нашего государства.

Влад Росс спрогнозировал, что для Вооруженных сил Украины лучшей датой для наступления будет 29 июля, а 1 августа в войне с Россией произойдет перелом.

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