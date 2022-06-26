Больной империализм России нужно победить, подчеркивает Кулеба.

Саммит G7 должен ответить санкциями против России после циничного обстрела Киева.

Такое мнение выразили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Российские ракеты поразили жилые кварталы в центре Киева. "Сообщения" и напоминания к саммиту G7 в Замке Эльмау в Германии. Россия сегодня - болезнь, и ее нужно лечить соответственно. Никаких компромиссов и переговоров. Просто блокируйте все, пока военная машина не иссякнет", - подчеркнул литовский политик.

Кулеба подчеркнул, что среди пострадавших во время циничного обстрела жилого дома в Киеве - ребенок.

"Семилетний украинский ребенок спокойно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала его дом. Многие люди по всей Украине страдают. Саммит G7 должен ответить большими санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Больной империализм России нужно победить", - подчеркнул он.

Ракетный обстрел Киева 26 июня: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точна и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать - 38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, из дома эвакуировали 25 жильцов. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт рассматривает этот обстрел как сигнал ко встрече стран "Большой семерки" (G7) в Замке Эльмау (Бавария, Германия), которая происходит сегодня.

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