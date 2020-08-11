Парламент Беларуси не захотел поддерживать протесты против Лукашенко

Белорусские депутаты считают, что силовики отвечают на действия протестующих адекватно.

Члены Совета Республики Беларусь и депутаты Палаты представителей отказались поддерживать массовые протесты в стране против повторного избрания президентом Александра Лукашенко.

Об этом сообщает БЕЛТА.

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Парламентарии считают, что молодежь становится «разменной монетой в желании раскачать ситуацию», и заявляют, что действия «правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций».

«Абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного и независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность», - цитирует агентство заявление депутатов.

Протесты в Беларуси: как действовали силовики и протестующие

Протесты в Беларуси вспыхнули после обнародования предварительных данных государственных экзит-полов, которые показали очередную победу Лукашенко на выборах президента. Во время многодневных уличных демонстраций в результате примененного силовиками насилия пострадали сотни мирных протестующих.

Вечером, 10 августа, жители Минска и ряда других городов страны начали давать отпор ОМОНу и военным, перекрывая собственными автомобилями дороги, останавливая задержания единомышленников и сооружая баррикады.

В первый день протестов в ходе столкновений с силовиками погиб один участник акции. Сотни граждан госпитализировали. МВД Беларуси, в свою очередь, заявили о тысячах задержанных демонстрантов 9 и 10 августа.

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