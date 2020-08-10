Лукашенко набирает 80,23% - ЦИК Беларуси

По предварительным данным ЦИК, за оппозиционерку Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысяч человек, или 9,90%.

В Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что Александр Лукашенко, по предварительным данным, набирает на выборах президента 80,23%.

Информацию на брифинге озвучила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

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По данным ЦИК, в голосовании на выборах президента приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

За Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысяч человек, или 9,90%. Анна Канопацкая набрала - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,04%, Сергей Черечень - 1,13%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками.

В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

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