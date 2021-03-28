Ранее глава Генштаба призвал Пашиняна подать в отставку на фоне протестов в стране / иллюстрация REUTERS
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку со своего поста.
Об этом сообщает Meduza.
По словам Пашиняна, он подаст в отставку «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы».
В период перед выборами Пашинян останется исполняющим обязанности главы правительства. Выборы запланированы на 20 июня.
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Протесты в Армении
- Призыв Пашиняна выйти на митинг прозвучал на фоне его продолжающегося конфликта с руководством Генштаба страны и оппозицией.
- После заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Армении начались акции оппозиции с требованием отставки премьера.
- Также армия Армении потребовала отставки Пашиняна после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна.
- Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне протестов в стране. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.
- Президент Армении Армен Саркисян отклонил просьбу премьер-министра об увольнении руководителя Генерального штаба.
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