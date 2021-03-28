Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает это ради того, чтобы в стране состоялись внеочередные парламентские выборы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку со своего поста.

Об этом сообщает Meduza.

По словам Пашиняна, он подаст в отставку «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы».

В период перед выборами Пашинян останется исполняющим обязанности главы правительства. Выборы запланированы на 20 июня.

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Протесты в Армении

Призыв Пашиняна выйти на митинг прозвучал на фоне его продолжающегося конфликта с руководством Генштаба страны и оппозицией.

После заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Армении начались акции оппозиции с требованием отставки премьера.

Также армия Армении потребовала отставки Пашиняна после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна.

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне протестов в стране. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

Президент Армении Армен Саркисян отклонил просьбу премьер-министра об увольнении руководителя Генерального штаба.

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Автор: Денис Прядко