Ветеран правосудия считает, что Путин может быть заключен в тюрьму за многочисленные преступления перед Украиной.

Путин может быть осужден за преступления против человечества, которые совершают военные РФ в Украине по его приказу. Так считает ветеран правосудия 101-летний Бенджамин Ференц, работавший прокурором на Нюрнбергском процессе над руководителями гитлеровской Германии.

"Преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины, являются позором для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечества и убийства", - сказал Ференц.

Путин может быть заключен в тюрьму, как лидер боснийских сербов Радован Караджич, которого осудили за геноцид.

"Это очень реалистично. Все, что нужно, - решимость сделать это, ведь они не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", - добавил Ференц.

По его мнению, западные страны надеялись, что угроза Нюрнбергского процесса будет сдерживать российских военных от совершения преступлений. Но сейчас понятно, что этот прецедент не действует на оккупантов.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге уже начал расследование военных преступлений РФ в Украине.

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