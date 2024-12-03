Показатель рождаемости в ЕС стал на 5,5% меньше, чем в 2022 году.

Число детей, рожденных в ЕС, достигло рекордно низкого уровня в 2023 году. Это подчеркивает серьезность демографических проблем региона, сообщает Financial Times.

Согласно обновленным в прошлом месяце данным, в 27 странах-членах ЕС в 2023 году родились 3 665 000 детей, поделились журналисты. Отмечается, что это самый низкий показатель с 1961 года.

Показатель рождаемости в ЕС стал на 5,5% меньше, чем в 2022 году. Это самое большое годовое снижение за всю историю наблюдений, подчеркнули в издании.

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Также показатель 2023 года оказался ниже долгосрочного демографического прогноза Евростата, согласно которому, в регионе должны были родиться 4 миллиона детей.

Журналисты напомнили, что в середине 1960-х годов в ЕС наблюдался пик рождаемости. Тогда родились 7 миллионов детей, но позже этот показатель начал стремительно сокращаться.

Эксперты считают, что снижение рождаемости окажет большое давление на государственные финансы, поскольку численность трудоспособного населения сократится, а расходы на здравоохранение и пенсионное обеспечение увеличатся, добавили в издании.

"Возможно, что неопределенность, которую испытывают люди, - например, отсутствие гарантий занятости, рост стоимости жизни и цен на жилье, а также многочисленные глобальные кризисы, включая пандемию COVID-19, геополитическую напряженность и изменение климата - могут негативно повлиять на индивидуальные репродуктивные решения", - сказал сотрудник ООН по вопросам народонаселения Гуаньюй Чжан.

Старший экономист Организации экономического сотрудничества и развития Виллем Адема рассказала журналистам, что молодым людям сейчас сложнее реализовать себя на рынке труда и жилья, чем раньше.

Профессор демографии из Университета Луисс в Риме Мария Рита Теста уверена, что на решение завести детей у европейцев теперь влияют новые факторы, которые связаны с политической и экономической напряженностью на международном уровне.

Кроме того, в Евростате выяснили, что женщины в ЕС стали рожать детей в более позднем возрасте. Отмечается, что средний возраст женщин при рождении первого ребенка в 2022 году составил почти 30 лет.

По словам экспертов, тенденция к уменьшению рождаемости детей больше всего проявляется в Италии, Испании, Греции, Польше, Финляндии и странах Балтии. Они подчеркнули, что там за последнее десятилетие число рождений сократилось по меньшей мере на четверть.

Проблемы с демографией

Ранее УНИАН сообщал, что в Центральном разведывательном управлении США по глобальной статистике смертности и рождаемости Украина заняла первое место по уровню смертности и рождаемости в мире. Отмечается, что на тысячу человек в нашей стране всего шесть родившихся.

Кроме того, эксперты выяснили, что рождаемость в богатых странах рекордно упала. По их словам, снижение рождаемости "изменит лицо обществ" и повлияет на перспективы роста.

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