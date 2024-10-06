Сказать, что рождаемость в Украине худшая в мире, вряд ли можно, считает демограф Александр Гладун.

Недавно ЦРУ в своем отчете заявило, что в Украине самый высокий уровень смертности и самая низкая рождаемость в мире. И если с первым утверждением согласиться можно, то во втором случае ситуация несколько иная, говорит доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

Высокая смертность в Украине была и до войны, рассказал он в интервью изданию "Главред". Повысила этот показатель пандемия ковида, а сразу после началась полномасштабная война.

"Поэтому если в большинстве стран Европы и мира после ковида уровень смертности снизился, в Украине он остался на довольно высоком уровне. И поэтому можно согласиться с тем, что в Украине сейчас один из самых высоких уровней смертности в мире", – пояснил он.

Демограф отметил, что согласно официальным сообщениям, в России больше потерь, но если рассчитывать в соотношении к численности населения, на РФ потери влияют не так сильно, как на Украину.

"Что касается рождаемости, то вряд ли даже в условиях войны у нас она сейчас самая низкая. Есть такой показатель – суммарный показатель рождаемости, то есть сколько детей рожает женщина в течение жизни. Чтобы не было сокращения численности населения за счет естественного фактора, надо, чтобы 100 женщин рожали 210-220 детей в течение своей жизни", – продолжил Гладун.

Перед началом российского вторжения в 2022 году в Украине этот показатель был 116 – вдвое меньше, чем нужно. Однако в Южной Корее этот показатель еще ниже – 70. В Китае на 100 женщин приходится 100 детей, похожая ситуация и в Японии.

"Во время войны мы не имеем достоверной информации по всей территории Украины, поэтому ориентируемся на те данные, которые дает Министерство юстиции по подконтрольной территории. Мы экспертно считаем, что сейчас рождаемость на 100 женщин примерно 100 детей, плюс-минус пять. То есть мы тоже не в лидерах, в последней группе, но сказать, что рождаемость в Украине худшая в мире, вряд ли можно", – подчеркнул демограф.

По его словам, показатель рождаемости в Украине даже в мирное время не покрывал сокращение численности населения. Впервые смертность была выше рождаемости в 1991 году, а уже с 1993 года население Украины начало сокращаться – в частности, из-за миграции.

"Поэтому в Украине рождаемость не обеспечивает стабильности населения вообще. Как я сказал, надо, чтобы рожали 210-220 детей. У нас такого нет, и поэтому за счет этого природного фактора происходит сокращение", – продолжил Гладун.

По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, на начало 2022 года население Украины составляло 42 млн, то есть с 1991 года оно сократилось на 10 миллионов.

"Часть людей из этой численности была потеряна за счет миграции. После начала полномасштабного вторжения миграция приобрела бешеные масштабы, и поэтому рождаемость никоим образом не перекроет эти потери, которые мы сейчас испытываем из-за повышенной смертности и большой миграции", – констатировал демограф.

Население Украины: прогнозы

В 2041 году население Украины может составить 28,9 млн человек. При этом к 2051 оно сократится до 25 миллионов. Такие данные приведены в прогнозе Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины.

Среди причин такого серьезного сокращения – война, масштабная внешняя миграция, низкий уровень рождаемости, высокий уровень преждевременной смертности, массовые вынужденные перемещения населения в пределах Украины и другие факторы.

В то же время директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова говорит, что ни 50, ни 40 миллионов граждан в Украине уже не будет – разве что в случае интенсивной иммиграции.

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