Украина возглавила антирейтинги по уровню смертности и рождаемости в мире

На тысячу человек в нашей стране всего шесть родившихся.

Украина в этом году возглавила список стран с самым высоким уровнем смертности. Кроме того, в рейтинге рождаемости мы заняли последнюю строчку.

Как свидетельствуют данные из последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) по глобальной статистике смертности и рождаемости, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек.

На втором месте - Литва с показателем 15,02 смертей на 1000 человек, а на третьем - Сербия, где уровень смертности составляет 14,9 на 1000 человек.

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При этом по уровню рождаемости Украина занимает последнее, 228 место. На тысячу человек в нашей стране всего шесть родившихся.

Первую десятку заняли африканские страны. Для сравнения, в лидере, Нигере, рождается 46,6 человека на 1000.

Проблемы с демографией

В условиях полномасштабной войны рождаемость в Украине резко сократилась, углубив демографический кризис, который и так усиливается на протяжении последних 10 лет. По словам экспертов, сама война и связанная с ней мобилизация играет здесь лишь опосредованную роль.

В 2010-2013 годы ежегодно рождались около 500 тысяч детей. Однако за последние годы этот показатель упал более чем в два раза.

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявляла, что "ни 50, ни 40 миллионов граждан в Украине уже не будет - разве что в случае интенсивной иммиграции", но это уже будут не украинцы и, скорее всего, даже не европейцы.

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