"Я был неправ", - отметил премьер Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за свое заявление о том, что никто, включая службы безопасности и разведки, его не предупреждал о предстоящем нападении боевиков ХАМАСа.

"Я был неправ. То, что я сказал, не должно было быть сказано, и я приношу свои извинения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я посылаю силы начальнику штаба ЦАХАЛ, а также командирам и солдатам ЦАХАЛа, которые находятся на передовой и сражаются за наш дом", - написал он в социальной сети Х.

Накануне 28 октября, Нетаньяху раскритиковал спецслужбы Израиля, что, как пишет Financial Times, вызвало бурю осуждения как со стороны его союзников, так и со стороны врагов.

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Жестко отреагировали на сообщение премьер-министра Израиля в военном кабинете.

"Этот скандал является признаком напряженности внутри руководства Израиля, борющегося с последствиями теракта 7 октября, который многие считают одним из крупнейших провалов израильской разведки в истории. Аналитики сравнили это с неспособностью страны предвидеть совместное нападение египетских и сирийских войск в 1973 году, положившее начало войне Судного дня", - говорится в публикации.

Война Израиля и ХАМАС - еще одно заявление Нетаньяху

Как писал УНИАН, 28 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к нации и объявил о начале "второй войны за независимость" его страны.

По его словам, второй этап войны Израиля против ХАМАС начался с введением сухопутных сил на контролируемую террористической палестинской группировкой территорию сектора Газа. Нетаньяху заявил, что решение о начале наземного вторжения было принято единогласно.

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