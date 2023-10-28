Решение о начале наземного вторжения на территорию сектора Газа было принято единодушно, говорит премьер.

Вечером в субботу, 28 октября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к нации и объявил о начале "второй войны за независимость" его страны.

В обращении он отметил, что второй этап войны Израиля против ХАМАС начался минувшей ночью – с введением сухопутных сил на контролируемую террористической палестинской группировкой территорию сектора Газа. Нетаньяху утверждает, что решение о начале наземного вторжения было принято единоласно военными и чиновниками в сфере безопасности.

Израильский премьер заявил, что ни при каких обстоятельствах Израиль "не откажется от задачи уничтожения ХАМАСа". "У нас есть две цели, самая главная – полностью ликвидировать оперативные и правительственные возможности ХАМАС, а вторая – вернуть заложников", – утверждает премьер.

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Он также подчеркнул, что Израиль делает "все, что может", чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и поблагодарил лидеров Великобритании, США и других западных стран за поддержку его страны.

"Мы будем бороться и одержим победу... Это миссия нашей жизни", – говорит он и добавляет, что конфликт будет "долгим и трудным".

Война Израиля и ХАМАС - это надо знать

7 октября боевики палестинской террористической группировки ХАМАС нанесли массированный удар по израильской территории. Бойцы ХАМАС вторглись в приграничные населенные пункты. Около 200 человек стали их заложниками.

В ответ на атаку Израиль усилил удары по контролируемому боевиками сектору Газа. Израиль объявил целью полное уничтожение ХАМАС.

На протяжении последних недель не утихают разговоры о возможном наземном вторжении Израиля в сектор Газа.

26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила целенаправленный рейд в северной части региона, применив танки. 27 октября ЦАХАЛ зашла в сектор Газа, применив силы пехоты, боевую технику, БПЛА и авиацию.

Сегодня Израиль устроил блэкаут в секторе Газа, лишив регион доступа к электричеству, Интернету и мобильной связи.

Известно, что Израиль принял решение о расширение наземной операции. В то же время власти Израиля утверждают, что пока не начинают официальное наземное вторжение, а только проводит зачистку перед ним.

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