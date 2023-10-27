Израильские политические и военные лидеры разделились во мнениях о том, стоит ли проводить наземную операцию в Секторе Газа и как она должна выглядеть.
Журналисты The New York Times пообщались с 13 чиновниками, военными и иностранными дипломатами. Некоторые из них связывают задержку проведения операции с намерением дать участникам переговоров больше времени для освобождения заложников. Некоторые опасаются, что вторжение может втянуть ЦАХАЛ в неразрешимую городскую битву, некоторые - большего конфликта с участием "Хезболлы".
Ведутся споры о том, будет ли это крупная операция или несколько меньших, а также о том, кто будет управлять Газой в случае ее захвата. Кроме того, между военным истеблишментом и частью правительства есть спор о том, что делать, если переговоры провалятся.
"Военное руководство уже завершило разработку плана вторжения, но господин Нетаньяху разозлил старших офицеров, отказавшись подписать его - отчасти потому, что он хочет получить единодушное одобрение от членов Военного кабинета, который он сформировал после нападения 7 октября", - пишут журналисты.
Аналитики считают, что премьер остерегается давать разрешение в одностороннем порядке, потому что доверие общественности к его руководству уже снижается, и его могут обвинить в случае провала.
Отмечается, что взаимные подозрения между военными и Нетаньяху настолько глубоки, что госслужащие запретили военным приносить записывающее оборудование на заседание Кабмина.
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Напомним, что на днях Биньямин Нетаньяху подтверждал, что они готовятся к наземной операции, однако не стал рассказывать детали.
В СМИ появлялась информация, что Соединенные Штаты хотят отсрочить ее начало, чтобы вывезти своих граждан из Газы, а также обеспечить оказание гуманитарной помощи гражданским людям.