В Институте предположили, что Кремль может не принимать меры сразу, однако Путин может решить удовлетворить эти требования позже.

Существует несколько вероятных ответов Кремля на призывы непризнанного Приднестровья о помощи, но все они связаны с дестабилизацией ситуации в Молдове.

Такое мнение в свежем обзоре высказали аналитики Института по изучению войны (ISW). Аналитики напомнили, что Кремль прикрылся защитой своих "соотечественников за рубежом" для оправдания оккупации Приднестровья с 1992 года.

Эксперты отметили, что официальные лица и рупоры Кремля продолжают создавать информационные условия для использования Приднестровья и пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия для дестабилизации Молдовы, но до сих пор было не понятно с какой целью они намерены использовать такие информационные условия.

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Кремль пока не дал никакого сигнала после призыва непризнанного Приднестровья, хотя президент РФ Владимир Путин может отреагировать на приднестровский вопрос во время обращения к федеральному собранию, предположили аналитики.

В Институте считают, что наиболее вероятный вариант действий заключается в том, что Кремль использует это как плацдарм для гибридных операций, направленных на дестабилизацию и поляризацию Молдовы в преддверии переговоров о вступлении этой страны в Евросоюз и предстоящих президентских выборов в Молдове в июне и ноябре этого года.

Самый опасный план развития событий заключается в том, что Кремль может принять решение о формальной аннексии Приднестровья, чтобы оправдать военную интервенцию против Молдовы в долгосрочной перспективе.

В ISW предполагают следующие варианты действий Кремля:

Кремль может решить не принимать меры сразу, однако Путин может решить удовлетворить эти требования позже.

Кремль может усилить дипломатическое давление на Молдову, чтобы заставить ее отменить принятый Таможенный кодекс, который вступил в силу 1 января 2024 года. Изменения, внесенные Молдовой в Таможенный кодекс, имеют важное значение для приведения молдавского законодательства в соответствие с нормами ЕС.

Кремль также может попытаться предоставить дополнительную военную помощь приднестровским силам, хотя пока непонятно, каким образом он надеется доставить военную технику или личный состав в Приднестровье.

В Институте отметили, что в таком случае переброску сил РФ придется осуществлять через воздушное пространство Украины или Румынии (НАТО). Или попытаться провести широкомасштабную наземную операцию через Одесскую область, на что российские войска вряд ли пойдут, поскольку это отвлечет силы оккупантов от текущих наступательных действий на Донбассе и, скорее всего, потерпит неудачу в любом случае.

Обращение Приднестровья к РФ

28 февраля Совет депутатов непризнанного Приднестровья обратился к РФ с просьбой о "помощи". Власти Молдовы не видят угрозы новой эскалации и дестабилизации в связи с обращением самопровозглашенного Приднестровья за помощью к РФ.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя обращение Приднестровья к РФ, заявил, что "ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию".

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