Власти Молдовы уверяют, что данное событие не стоит даже громких заголовков в лентах новостей.

Власти Молдовы не видят угрозы новой эскалации и дестабилизации региона в связи с обращением самопровозглашенного Приднестровья за помощью к России. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ.

По его словам, организованный сепаратистами "съезд депутатов" является попыткой "истеризировать общество" вокруг "так называемого события в Тирасполе" (намек на взрывы возле "МВД Приднестровья" в 2022 году – УНИАН), которое было спланировано "теми, кто находится слева от Днестра и Кремлём".

"Мы не видим опасностей дестабилизации. Мы очень внимательно следим и повторяем, что этот регион тоже хочет мира и безопасности. А то, что происходит в Тирасполе, это пропагандистское событие, уловка, которая не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов или напряженных заголовков в новостных бюллетенях", – заявил спикер правительства Молдовы.

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Обращение Приднестровья к России

Как писал УНИАН, сегодня в Тирасполе состоялся "съезд депутатов всех уровней" самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики". На нем много говорили об экономической блокаде сепаратистского анклава со стороны Молдовы, прозвучали обвинения в геноциде.

По итогам съезда была принята резолюция, в которой Приднестровье обратилось к России за "защитой". При этом сепаратисты напомнили, что на подконтрольной им территории проживает более 200 тысяч граждан России.

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