Представитель РФ заявил, что "ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию".

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, комментируя обращение Приднестровья к РФ, заявил, что "ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию".

"Действительно, ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию", - сказал Лукашевич.

Он добавил, что в Вене российская сторона "требует от мальтийского действующего председательства уделить особое внимание этому сюжету".

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"Тем более учитывая тот факт, что в регионе - причем на обоих берегах Днестра - продолжает функционировать полевое присутствие ОБСЕ", - пояснил дипломат.

Обращение Приднестровья к РФ

28 февраля Совет депутатов непризнанного Приднестровья обратился к российским властям с просьбой о "помощи". Представитель властей непризнанной территории заявила, что они "не намерены просить присоединения к России".

Власти Молдовы не видят угрозы новой эскалации и дестабилизации региона в связи с обращением самопровозглашенного Приднестровья за помощью к России. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ.

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