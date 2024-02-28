Сейчас проведение классической военной операции маловероятно.

Россия начала активно разыгрывать "карту" с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом свидетельствует обращение самопровозглашенных "властей" Приднестровья к РФ с просьбой о защите.

Отмечается, что главным вопросом остается, каким образом РФ может "реализовать меры". Здесь на первое место выходит так называемый "миротворческий" российский контингент – "Оперативная группа российских войск в 'Приднестровье". Это два отдельных мотострелковых батальона, а также отдельный батальон управления, пишет Defence Express.

По словам журналистов, их личный состав – в основном местные жители с двумя паспортами. К тому же их реальная боеспособность сомнительна. Весной 2022 года ГУР Минобороны Украины оценивали эти силы РФ в 300 боеспособных человек, и только треть штатной техники.

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В то же время общее количество собственных вооруженных сил в "ПМР" составляет от 5,5 до 7,5 тысяч человек. Формально это четыре мотострелковые бригады и четыре батальона специального назначения, что потребовало бы 23 тысячи личного состава. Без проведения мобилизации "ПМР" не сможет их сформировать. И на такое количество есть 40 танков, где-то 30 единиц БМП и около 100 БТР.

Еще в апреле 2022 года РФ активно готовилась к десанту в Приднестровье. Была сделана постановка "терактов", в которых обвинили Украину, и даже объявлена мобилизация, которая провалилась. В марте 2023 года появилась информация, что под Тирасполем продолжают чинить аэродром, чтобы он мог принять самолеты с десантом.

"Но сейчас проведение классической военной операции со стороны "ПМР" с подкреплением от РФ объективно еще менее реально чем весной 2022 года. Хотя тогда совсем не понятным остается, зачем Кремлю было устраивать очередной спектакль в "ПМР" и на что он рассчитывает", – говорится в статье.

Указано, что, вероятно, Москва хочет разжечь еще один очаг войны в Европе. В таком случае РФ может попытаться не привлекать наземную компоненту в целом, а использовать только дальнобойные удары по Молдове через воздушное пространство Украины.

Для этого у России есть соответствующий запас ракет и дронов для "принуждения к переговорам". И все это вполне может быть подано в РФ под очередные "выборы Путина", добавляют журналисты.

В то же время отразить любое воздушное нападение для Молдовы будет довольно сложно, потому что вся авиация страны – пара Ан-2, один Як-18 и шесть Ми-8, а также три ЗРК С-125.

Дестабилизация в Молдове

Самопровозглашенная "власть" Приднестровья 28 февраля обратилась к России за "защитой" в связи с "экономической блокадой со стороны Молдовы". Соответствующую декларацию принял съезд депутатов непризнанной республики. Были озвучены претензии в адрес Молдовы и обвинения в том, что Кишинев ввел "экономическую блокаду".

Власти Молдовы заявили, что не видят угрозы новой эскалации и дестабилизации региона в связи с обращением самопровозглашенного Приднестровья за помощью к России.

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