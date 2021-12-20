В частности, президент Польши заявил, что такие действия России может остановить решительная позиция НАТО и Соединенных Штатов Америки.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда высказались относительно заявлений о вероятном размещении российского ядерного оружия в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи в рамках "Люблинского треугольника".

В частности, журналисты попросили глав государств прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о возможном размещении части ядерного оружия России на территории Беларуси.

Читайте такжеВероятное размещение ядерного оружия РФ в Беларуси: Зеленский отреагировал на слова Путина и Лукашенко

"Конечно, если это произойдет и часть арсенала переместят в сторону Западной Европы, по направлению к Западной Европе и странам-членам НАТО, то это, конечно, будет еще одна демонстрация агрессии после всех таких демонстраций, которые мы уже видели", - отметил Дуда.

По его мнению, если Россия действительно захочет переместить свои ракеты с боеголовками на территорию Беларуси, то она это сделает.

"Единственное, что может это остановить, - это решительная позиция НАТО и Соединенных Штатов Америки, а не Лукашенко", - заявил президент Польши.

В то же время Науседа считает, что сейчас Лукашенко находится в отчаянии. И сейчас самым страшным моментом в этой ситуации является близость России и Беларуси в военном плане.

"Сегодня Россия может делать все, что она захочет, ведь если до выборов 2020 года мы еще могли говорить о каких-то остатках независимости в Беларуси, то сегодня мы можем забыть о всякой иллюзии независимости Беларуси", - сказал президент Литвы.

По его словам, такая близость Беларуси с Россией становится очень важным фактором, который делает вызов НАТО, а отсутствие реакции со стороны Альянса на это будет очень большой ошибкой.

"Я надеюсь, что мы от дискуссий перейдем к эффективным шагам для защиты нашей коллективной безопасности", - подчеркнул Науседа.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения ядерного оружия НАТО в Польше согласится разместить такое же оружие РФ в Беларуси. Политик добавил, что "мы на территории Беларуси к этому готовы", и что он, как "добрый хозяин", ничего, мол, не разрушил: "все сараи стоят на месте".

На днях министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подтвердил, что Минск готов разместить у себя ядерное оружие в случае "угрозы" со стороны НАТО. Он также считает, что в Украине НАТО сейчас якобы создает плацдарм против России.

Ядерное оружие в Европе

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе если Германия откажется от его размещения на своей территории. НАТО ожидает, что Германия продолжит оставаться частью системы общего пользования ядерного оружия.

В мае 2020 года посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил Берлин в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию, выступив с критикой в адрес младших партнеров тогдашнего канцлера Ангелы Меркель по коалиции после того, как некоторые из их лидеров призывали к ядерному разоружению.

В статье для немецкой газеты Die Welt посол Гренелл написал: "Вместо того, чтобы подрывать солидарность, которая составляет основу ядерного сдерживания НАТО, Германии сейчас нужно выполнять свои обязательства перед союзниками и продолжать инвестиции в ядерные усилия НАТО".

США модернизировали свое ядерное оружие, дислоцированное в Германии. В рамках модернизации с авиабазы в Бюхеле, расположенной на западе ФРГ, в США были вывезены около 20 термоядерных бомб типа B61. После обновления программного обеспечения боевые системы были через два дня возвращены обратно.

В период холодной войны США разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок. После 1991 года большую их часть вывезли, но около 150 бомб до сих пор остаются на континенте и хранятся на территории разных стран, в частности Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Турции.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Антонина Доломанжи