Посол США допустил возможность размещения ядерного оружия в Польше

Польша может заменить Германию в вопросе размещения ядерного оружия США.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

Об этом она заявила в свете недавней критики в адрес Германии со стороны посла США в той стране, пишет Голос Америки.

"Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, возможно Польша - которая платит справедливую долю, понимает риски, и находится на восточном фланге НАТО - могла бы разместить эти вооружения здесь", - отметила Мосбахер.

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Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил Германию в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию, выступив с критикой в адрес младших партнеров канцлера Ангелы Меркель по коалиции после того, как некоторые из их лидеров призвали к ядерному разоружению.

В статье для немецкой газеты Die Welt посол Гренелл написал: "Вместо того, чтобы подрывать солидарность, которая составляет основу ядерного сдерживания НАТО, Германии сейчас нужно выполнять свои обязательства перед союзниками и продолжать инвестиции в ядерные усилия НАТО".

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в парламенте Рольф Мютцених ранее в этом месяце призвал вывести все американские ядерные вооружения из Германии. Консервативное крыло коалиции эту позицию не разделяет.

Ранее УНИАН сообщал, что США модернизировали свое ядерное оружие, дислоцированное в Германии.

В период холодной войны США разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок. После 1991 года большую их часть вывезли, но около 150 бомб до сих пор остаются на континенте и хранятся на территории различных стран, в частности Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Турции.