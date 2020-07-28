Украина, Польша и Литва договорились о новом формате взаимодействия — "Люблинском треугольнике"

Глава МИД видит перспективы в том, чтобы новый формат международного сотрудничества стал инструментом ангажирования стран, нуждающихся в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что новый формат международного сотрудничества "Люблинский треугольник", в который вошли Украина Польша и Литва, станет элементом укрепления Центральной Европы и, собственно, нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил в Люблине (Польша) на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и Литвы Линасом Линкявичюсом.

"Сегодня мы создаем "Люблинский треугольник". Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, а также укрепления Украины как полноправного члена Европейской и евроатлантической семьи народов", - отметил Кулеба.

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Он пояснил, что "Люблинский треугольник" сосредоточится на "углублении взаимодействия между нашими странами".

"Но мы так же видим большую перспективу в том, чтобы "Люблинский треугольник" стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, с общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере", - подчеркнул министр.

Вспоминая о "ЛитПолУкрбриге", Кулеба добавил, что сотрудничество между странами будет расширяться и не будет ограничиваться только вопросом обороны.

"Мы будем говорить об экономике, мы будем говорить о торговле, об инвестициях, об инфраструктуре, о туризме. Обо всем, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать Центральную Европу еще сильнее. И сделать Европу в целом еще сильнее в той великой борьбе, которая разворачивается в мире", - добавил глава МИД Украины.

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