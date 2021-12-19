Белорусский МИД считает, что в Украине НАТО сейчас якобы создает плацдарм против России.

В случае угрозы со стороны НАТО Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - цитирует министра иностранных дел Владимира Макея БЕЛТА.

Глава белорусского МИД также заявил, что НАТО вплотную приблизилось к белорусским границам, а военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились. По его словам, в Украине НАТО сейчас якобы создает плацдарм против России.

Читайте такжеЛукашенко утверждает, что союз Беларуси и России будет лучше ЕС и СССР (видео)"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Российская Федерация в своих так называемых гарантиях безопасности потребовала от стран Североатлантического альянса отказать Украине во вступлении в НАТО. РФ предложила Альянсу обмениваться оценками угроз и вызовов безопасности добровольно.

Также стало известно, что Россия направила в Беларусь стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для совместного патрулирования регионов вдоль западной границы.

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Автор: Катерина Комолова