В период холодной войны США разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок.

В Германии ранее поддержали политику ядерного разоружения / фото REUTERS

Американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от ее размещения на своей территории.

Об этом на конференции, организованной Немецким атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности, в пятницу заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО ожидает, что Германия продолжит оставаться частью системы общего пользования ядерного оружия. Но если Берлин откажет в этом альянсу, то организация обещает подыскать другие европейские страны.

"Конечно, Германия должна решить, будет ли ядерное оружие в этой стране. Но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", - ответил Столтенберг.

Читайте такжеВ Евросоюзе намерены снять санкции с экс-министра доходов и сборов Клименко - журналистОн подчеркнул, что НАТО поддерживает мир без ядерного оружия, но не может допустить, чтобы это ядерное оружие оставалось в других странах, тогда как альянс был бы в этом контексте безоружным.

Как писал УНИАН, в мае 2020 года посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил Германию в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию, выступив с критикой в адрес младших партнеров канцлера Ангелы Меркель по коалиции после того, как некоторые из их лидеров призывали к ядерному разоружению.

В статье для немецкой газеты Die Welt посол Гренелл написал: "Вместо того, чтобы подрывать солидарность, которая составляет основу ядерного сдерживания НАТО, Германии сейчас нужно выполнять свои обязательства перед союзниками и продолжать инвестиции в ядерные усилия НАТО".

США модернизировали свое ядерное оружие, дислоцированное в Германии.

В период холодной войны США разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок. После 1991 года большую их часть вывезли, но около 150 бомб до сих пор остаются на континенте и хранятся на территории разных стран, в частности Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Турции.

Автор: Яна Ставская