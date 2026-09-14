КНДР отправит в Россию десятки тысяч военных: в BBC объяснили, зачем это нужно Киму

Зеленский заявил о подготовке к развертыванию десятков тысяч военнослужащих КНДР, а эксперты объясняют, почему Ким Чен Ын готов и в дальнейшем отправлять их на войну.

Северная Корея может вновь масштабно включиться в войну России против Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Москва готовится принять до 50 тысяч северокорейских военнослужащих. Ранее оценка была ниже – около 30 тысяч, пишет BBC.

Первые северокорейские подразделения прибыли в Россию в конце 2024 года. Их задействовали в боевых действиях в Курской области, где российские войска пытались вытеснить украинские силы.

По разным оценкам, в Курской операции участвовали от 11 до 14 тысяч военных КНДР. Они понесли значительные потери. Украинская разведка оценивает число погибших примерно в 3 тысячи, еще около 1500 военных могли быть ранены. Анализ мемориального комплекса в Пхеньяне, проведенный ВВС, дает оценку примерно в 2300 погибших.

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Несмотря на это, Пхеньян не отказался от военного сотрудничества с Москвой.

Чему научились северокорейские военные

Северокорейские военные сначала понесли большие потери из-за непривычной для них тактики современной войны. Им пришлось действовать в условиях постоянного использования беспилотников, артиллерии и высокоточного оружия.

По словам исследователя из Южной Кореи Яна Ука, северокорейские военные постепенно адаптировались к боевым условиям:

"Теперь они знают, что такое современный бой".

Украинские военные рассказывали, что сначала северокорейцы атаковали большими группами, неся значительные потери. В то же время они быстро изменили тактику и начали использовать более мобильные подразделения.

Особенно жуткой чертой их поведения на поле боя стала готовность не попадать в плен. Украинские военные сообщали о случаях самоубийства раненых северокорейцев, которые не хотели попасть в руки противника.

В Пхеньяне погибших военных официально называли героями, которые якобы предпочли самоподрыв плену.

Зачем Ким Чен Ын продолжает отправлять военных

Для Северной Кореи сотрудничество с Россией имеет не только военное, но и экономическое значение.

Пхеньян получает от Москвы продовольствие, нефть и иностранную валюту в обмен на военную помощь. По оценке южнокорейского исследователя Лим Су Хо, продажа оружия России и отправка военных могли принести Северной Корее около 10 миллиардов долларов.

Для страны с годовым ВВП, оцениваемым примерно в 30 миллиардов долларов, это огромная сумма.

В то же время Ким Чен Ын получил еще одно важное преимущество – реальный боевой опыт для своих военных. Северокорейские солдаты увидели, как ведется современная война с широким использованием беспилотников, разведки и высокоточного оружия.

Кроме того, сближение с Москвой позволяет Пхеньяну уменьшать традиционную зависимость от Китая.

"Это большой геополитический сдвиг", – считает Лим Су Хо.

Где находятся северокорейцы сейчас

По данным украинской разведки, на территории России до сих пор могут находиться около 8500 военнослужащих КНДР. Их подразделения задействованы для охраны российской границы в Курской области.

Украинская сторона заявляет, что северокорейские боевые подразделения пока не были замечены на временно оккупированных территориях Украины.

В то же время Зеленский предупреждал, что Северная Корея готовит новые силы, а также может передать России дополнительное баллистическое оружие.

Президент Украины подчеркивал, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна представляет опасность не только для Украины. В июле Зеленский сказал:

"Россия помогает Северной Корее изучать современные методы ведения войны, совершенствовать свое оружие и получать реальный боевой опыт".

России также нужны новые солдаты

Для Москвы северокорейские военные являются способом компенсировать нехватку личного состава. По оценкам западных и украинских спецслужб, российская армия ежемесячно теряет больше военных, чем может набрать.

Из-за этого Россия все активнее привлекает иностранцев. Помимо граждан КНДР, в российских подразделениях воюют или могут воевать наемники из разных стран.

Сотрудничество Москвы и Пхеньяна становится взаимовыгодным: Россия получает дополнительных военных и оружие, а Северная Корея – деньги, ресурсы, военные технологии и боевой опыт.

Эксперты считают, что это сотрудничество будет продолжаться до тех пор, пока Ким Чен Ын будет считать его выгодным для своего режима.

Участие КНДР в войне против Украины

Недавно стало известно, что КНДР готовит новое развертывание войск на территории России. Однако пока нет никаких признаков того, что такое развертывание состоится в ближайшее время.

Вместо этого западные СМИ пишут, что связи России с Северной Кореей, которые обе страны называют "непобедимыми", развивались с гиперзвуковой скоростью с тех пор, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, погрузив Европу в крупнейшую войну за последние поколения.

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