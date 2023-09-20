Анджей Дуда призвал партнеров быть стойкими.

Поддержка Западом Украины для защиты от Российской Федерации имеет глобально значимые последствия. Сторонники Киева должны оставаться стойкими.

"Речь идет о том, чтобы убедиться, что Россия не сможет на законных основаниях насильственно переместить границы в Европе. Это гарантия мира в будущем, в том числе и для США", — сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью Джейку Тэпперу из CNN из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Польша и Украина имеют общую границу, и во вторник в этом районе война вызвала яростный резонанс после того, как российские беспилотники ударили по складам во Львове. Компромиссного решения не существует, заявил Дуда, и эту позицию разделяет президент Украины Владимир Зеленский.

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"Россию можно остановить только в том случае, если она будет побеждена, а она будет побеждена, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий, благодаря помощи США, благодаря помощи Запада, и когда она восстановит контроль за пределами своих международно признанных границ. Только тогда мы сможем сказать, что российский империализм действительно побежден", — отметил Дуда.

Польша была союзником Украины после российского вторжения, приняв более миллиона украинских беженцев и лидировала в призывах к партнерам по НАТО направить больше военной помощи Киеву. Весной Польша стала первой страной НАТО, отправившей истребители в Украину – на несколько месяцев раньше США, которые только в прошлом месяце согласились одобрить передачу истребителей F-16 до завершения подготовки украинских сил.

Отвечая на вопрос о серии коррупционных скандалов, которые преследовали администрацию Зеленского во время войны, Дуда признал, что коррупция является давней проблемой Украины. Тем не менее, польский президент заявил, что, по его мнению, Зеленский начал борьбу с коррупцией, как только вступил в должность, и подчеркнул, что эти проблемы не должны препятствовать поддержке Западом военных усилий Украины.

Зерновой конфлитк с Польшей - главные новости

Весной Польша, Венгрия, Словакия и Болгария в одностороннем порядке запретили ввоз зерна из Украины.

15 сентября Европейская комиссия отменила запрет на ввоз зерна, но Словакия, Польша и Венгрия ввели национальный запрет на импорт агопродукции из Украины.

18 сентября Украина подали иск во Всемирную торговую организацию в отношении этих стран из-за незаконного отказа в импорте продукции.

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