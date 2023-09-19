Было бы хорошо, чтобы Украина помнила, что получает помощь от Польши, заявил президент.

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, который может причинить вред тому, кто его спасает.

Такое заявление он сделал на брифинге для польских СМИ, комментируя ситуацию вокруг экспорта украинского зерна. Также он сказал, что планировал встретиться с Владимиром Зеленским, но не смог из-за задержек в графике его выступлений на Генассамблее.

"Мы имеем дело с чем-то вроде утопающего. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что утопающий невероятно опасен, что он может вытащить себя на глубину. Он обладает немыслимой силой, обусловленной личным страхом, воздействием адреналина, и может просто утопить спасателя. Говорят, что утопающий хватается за соломинку, и действительно, утопающий хватается за все, что может", - цитирует Дуду rmf24.

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По его словам, Украина находится под российским ударом и "хватается за все, что может". "Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно обижаться. Нужно ли действовать так, чтобы обезопасить себя от вреда, причиненного тонущим человеком? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от вреда, причиняемого утопающим, потому что если утопающий приведет к вреду и утопит нас, ему не помогут", - добавил польский президент.

Говоря об иске, поданном Украиной во Всемирную торговую организацию, Дуда сказал, что они будут объяснять ситуацию в суде.

"Я понимаю, что в Украине есть деловые круги, которые хотели бы как можно быстрее продать зерно по минимально возможной цене. Мы должны защищаться от этого, это наш очевидный долг. Здесь такое совпадение интересов. Если Украина обратится в суд, мы объясним ситуацию. Было бы хорошо, чтобы Украина помнила, что она получает от нас помощь, и помнила, что мы являемся транзитной страной только для Украины", - сказал Дуда.

По его словам, Польша помогает Украине транзитировать продовольствие на другие рынки, а также вместе с Литвой работает над дальнейшим упрощением процедур и экспорта через порт Клайпеда.

Украина подала в суд на Польшу, Словакию и Венгрию

Как сообщал УНИАН, этой весной Польша, Венгрия, Словакия и Болгария в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна.

15 сентября Европейская комиссия отменила ограничения на ввоз зерна в эти страны. Однако Словакия, Польша и Венгрия все равно ввели национальный запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров.

Вчера в Министерстве экономики сообщили, что подали иск во Всемирную торговую организацию против этих стран.

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