Санду пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у тех, у кого имеется двойное гражданство - российское и молдавское.

Президент Молдовы Майя Санду предупредила, что будет лишать гражданства жителей страны, которые участвуют в войне России против Украины на стороне агрессора.

Как сообщила она по итогам заседания Высшего совета безопасности, граждане Молдовы, которые будут участвовать в войне России против Украины на стороне оккупантов, могут быть лишены гражданства.

"Есть риск мобилизации граждан Молдовы в восточных районах Молдовы (непризнанное Приднестровье - УНИАН). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдовы и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора", - заявила Санду. Видео дня

Она добавила, что пока нет подтверждения информации о мобилизации в этом регионе, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и будет выступать на стороне России.

Президент пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у тех, у кого имеется двойное гражданство - российское и молдавское.

Так же Санду отметила, что в настоящее время риск применения ядерного оружия "маловероятен, но не невозможен". Поэтому правительство получило рекомендацию Совбеза проверить степень готовности учреждений и населения к преодолению последствий возможных ядерных катастроф.

Позиция Молдовы по поводу войны РФ и Украины

Как писал УНИАН, ранее министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным. Речь идет об оперативной группе, базирующейся в Приднестровье.

После этого в Приднестровье заявили о намерениях присоединиться к России.

Впоследствии глава разведки намекнул на готовность Украины к решению вопроса с оккупированной Россией территорией в Молдове.

Ранее сообщалось, что Россия пытается вербовать контрактников в Приднестровье, но пока без особого успеха. 14 апреля 2022 года власти Молдовы обвинили российскую армию в попытке вербовки молдавских граждан. Заявление прозвучало через несколько дней после того, как британская военная разведка сообщила, что Москва пыталась пополнить свои силы в Украине, вербуя людей в Приднестровье.

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