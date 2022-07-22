В оккупированной Россией части Молдовы до сих пор располагаются войска РФ.

Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупационных войск, расположенных в Приднестровском регионе.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает ТСН.

По его словам, Украина поддерживает соседнюю республику в стремлении изгнать российских военных.

"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на их территории. Мы, как государство и как спецслужба, сделаем все, чтобы помочь молдавскому государству избавиться от оккупантов со своей земли", - коротко сказал Буданов.

Как писал УНИАН, ранее министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным. Речь идет об оперативной группе, базирующейся в Приднестровье.

После этого в Приднестровье заявили о намерении присоединиться к России.

Вас также могут заинтересовать новости: