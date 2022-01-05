Галущенко отметил, что законтрактованные "Центрэнерго" объемы угля невозможно доставить.

Поставки законтрактованного угля из Казахстана в Украину пока не происходят из-за блокирования Россией транзитного пути.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр энергетики Герман Галущенко.

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"Нет, из Казахстана не уходит (уголь – УНИАН). Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение осенне-зимнего периода. Но, опять же, из-за соответствующих действий Российской Федерации происходит блокирование транзита по российской территории", - сказал он.

Галущенко пояснил, что пока нет другого способа, как получить законтрактованные объемы угля.

"Соответственно, мы и "Центрэнерго" пока не видим других возможностей этот уголь физически получить", - добавил он.

Министр отметил, что зато увеличиваются поставки угля морским путем.

Импорт угля:

Украина в январе-ноябре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 31% - до 2,068 млрд долл.

Крупнейшими поставщиками были Россия, США и Казахстан.

Сейчас поставки угля из Казахстана не происходят вообще из-за блокирования Россией железнодорожных путей, а импорт из России ограничен.

В Украину в декабре морским путем был привезен уголь из Соединенных Штатов, Австралии и Колумбии, общим объемом 650 тысяч тонн.

Протесты в Казахстане: