Поставки законтрактованного угля из Казахстана в Украину пока не происходят из-за блокирования Россией транзитного пути.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр энергетики Герман Галущенко.
Читайте такжеВ Казахстане полностью отключили интернет
"Нет, из Казахстана не уходит (уголь – УНИАН). Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение осенне-зимнего периода. Но, опять же, из-за соответствующих действий Российской Федерации происходит блокирование транзита по российской территории", - сказал он.
Галущенко пояснил, что пока нет другого способа, как получить законтрактованные объемы угля.
"Соответственно, мы и "Центрэнерго" пока не видим других возможностей этот уголь физически получить", - добавил он.
Министр отметил, что зато увеличиваются поставки угля морским путем.
Импорт угля:
Украина в январе-ноябре 2021 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 31% - до 2,068 млрд долл.
Крупнейшими поставщиками были Россия, США и Казахстан.
Сейчас поставки угля из Казахстана не происходят вообще из-за блокирования Россией железнодорожных путей, а импорт из России ограничен.
В Украину в декабре морским путем был привезен уголь из Соединенных Штатов, Австралии и Колумбии, общим объемом 650 тысяч тонн.
Протесты в Казахстане:
- В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции.
- Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни человек.
- В связи с акациями протеста президент страны Касым Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.
- В столице страны Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.
- В связи с акциями протеста МИД посоветовал украинцам воздержаться от посещения Казахстана.
- 5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Нурсултан Назарбаев больше не председатель Совета Безопасности Казахстана.