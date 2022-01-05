Лидеры всех стран ОДКБ находятся в постоянном контакте из-за протестов, охвативших страну.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел экстренный телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы Республики Беларусь телеграм-канал "Пул Первого". Также Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с президентом РФ Владимиром Путиным.

В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), говорится в сообщении.

Пресс-службы президентов Казахстана и России на момент написания новости не сообщали, что Путин и Токаев обсуждали между собой кризисную ситуацию в Казахстане, вызванную начавшимися после нового года и охватившими всю страну протестами.

Напомним, ранее Токаев ввел режим чрезвычайного положения по всему Казахстану.

Протесты в Казахстане - что известно на данный момент

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Протестующие захватили бывшую резиденцию президента, другие административные здания.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, а также снял Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета Безопасности Казахстана, которую тот бессменно занимал с 1991 года.

Также Токаев выступил с обращением к народу и заявил, что намерен действовать "максимально жестко". Президент также сообщил, что в скором времени выступит с "новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".