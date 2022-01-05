В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не запрашивал помощь у России из-за массовых акций протеста.

Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России, сообщает РИА Новости.

"Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции.

Читайте такжеВ Казахстане полностью отключили интернетВо время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни человек.

В связи с акациями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

В связи с акциями протеста МИД посоветовал украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания.

Также, по неподтвержденной информации, Токаев с семьей якобы был эвакуирован в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: