Также Фицо сказал, что на россиян никак не влияют антироссийские санкции.

Конфликт РФ и Украины невозможно решить военным путем и ставка западных стран на снабжение Киева оружием и финансами провалилась.

Такое заявление сделал новый словацкий премьер Роберт Фицо в интервью Pravda. "Мы должны взглянуть правде в глаза и сказать, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна на контрнаступление. Мы можем влить туда все оружие мира, все деньги, и РФ никогда не будет побеждена в военном отношении. Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и вы увидите, что РФ начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта", - разразился прогнозом Фицо.

Относительно антироссийских санкций словацкий премьер отметил, что эта страна столкнулась с санкциями, которые, "конечно, неприятны ее народу", но не следует думать, что русский бьется головой о стену, если не может купить американский телефон. "Ведь купит китайский [телефон], и проблема решена", сказал политик.

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Позиция Фицо по Украине

Новый словацкий премьер занимает откровенно антиукраинскую позицию. 4 декабря он провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. После чего заявил, что поставок оружия не будет. Кроме того, Словакия и дальше будет запрещать импорт украинского зерна.

Кроме того, премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО. По его слоам, это приведет к Третьей мировой войны.

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