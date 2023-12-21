Премьер Венгрии считает, что нужно сократить сроки, на которые предоставляется помощь Украине.

Европейский союз может обойти вето Венгрии в отношении совместной помощи Украине. Для этого необходимо заключить отдельное соглашение между 26 другими странами-членами на саммите в начале 2024 года.

Издание Bloomberg пишет, что ЕС ищет способы обойти неуступчивость Венгрии после того, как переговоры о помощи Украине в размере 50 миллиардов евро сорвались.

В качестве возможного запасного варианта предложили перечислять средства Киеву вне бюджетного процесса ЕС. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, этот вариант может быть жизнеспособным.

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"Это не вопрос, что волю Венгрии можно обойти во многих областях", - заявил венгерский политик журналистам в Будапеште. "У других есть такая возможность и в этой области".

Поскольку политические распри в Вашингтоне также препятствуют получению ключевой помощи от США, на карту поставлена способность президента Владимира Зеленского оказать постоянную поддержку Украине в условиях второй зимы боевых действий после вторжения России в начале 2022 года.

"Любая помощь Украине должна быть предоставлена на более короткий срок, чем нынешнее предложение", - заявил Орбан.

При этом он добавил, что этот вопрос должен рассматриваться отдельно от споров о финансировании Венгрии со стороны ЕС.

Позиция Венгрии в ЕС - последние новости

В ходе саммита ЕС в Брюсселе преьер-министр Виктор Орбан не смог заблокировать старт переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, но наложил вето на выделение помощи 50 миллирдов евро Киеву.

Позицию Будапешта раскритиковали другие представители стран-сленов Евросоюза. Постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкевичюс предложил Орбану вывести Венгрию из ЕС.

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