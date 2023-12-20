Словацкий премьер согласен на присоединение Киева к ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который отказал украинцам в военной помощи, выступил против вступления Украины в НАТО. Он заявил, что это приведет к Третьей мировой войны.

По его словам, Словакия наложит право вето до тех пор, пока "у меня есть возможность влиять на словацкую политическую сцену".

"Неудивительно, что партия, составляющая большинство в словацком правительстве, не согласится с членством Украины в НАТО, ведь это было бы началом третьей мировой войны", - заявил Фицо в интервью "InfoVojna".

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При этом он считает, что "этого никогда не произойдет". Кроме того, словацкий премьер указал, что на присоединение Украины к ЕС потребуются годы, но он не против такого решения.

"Если для того, чтобы поддержать Украину, нужно было сделать такой переоцененный политический жест - у меня нет с этим проблем... но она должна выполнить все условия, - подытожил политик.

Украина в ЕС - последние новости

Премьер-министры Венгрии и Словакии, известные своими пророссийскими взглядами, заблокировали выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от Европейской помощи.

В то же время словацкий премьер заявил, что Братислава не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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