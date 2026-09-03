Согласованы предварительные даты прибытия в Киев представителей Трампа, - Зеленский

По его словам, в Украине рассчитывают на приезд в Киев представителей президента США Дональда Трампа в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встрече в Киеве со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения к украинцам по итогам состоявшегося сегодня совещания с командой, которая ведет переговоры с представителями президента США.

"Фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты. Рассчитываем увидеть представителей президента США здесь, в Киеве. Подтверждение от них есть: встреча состоится у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, важно, чтобы США и в дальнейшем проявляли активность.

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"Готовы к встречам с ними в Украине - на высоком уровне, по существу", - добавил Зеленский.

Оккупанты нанесли удар по заводу Coca-Cola

Кроме того, президент сообщил, что сегодня российские захватчики нанесли удар своим дроном по заводу компании Coca-Cola.

"Уже Coca-Cola у них такой враг, что они сжигают его своими "Шахедами". Четкий российский сигнал Америке. Четкий российский сигнал Америке - россияне не могут не знать, что это американское предприятие", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, на эту российскую тактику "последуют и наши асимметричные операции в ответ".

Переговоры по Украине - роль США

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без участия американской стороны нереалистично положить конец российской войне против Украины. В связи с этим глава МИД ожидает новой динамики в мирных усилиях по прекращению российской войны против Украины.

При этом инициатор войны Владимир Путин заявил о шансах на окончание войны против Украины, но при одном условии. По его словам, Украина и Россия должны договариваться между собой о прекращении войны, а другие страны могут лишь поддержать и помочь в этом вопросе.

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