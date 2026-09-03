Согласованы предварительные даты прибытия в Киев представителей Трампа, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встрече в Киеве со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения к украинцам по итогам состоявшегося сегодня совещания с командой, которая ведет переговоры с представителями президента США.
"Фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты. Рассчитываем увидеть представителей президента США здесь, в Киеве. Подтверждение от них есть: встреча состоится у них в Москве и в Киеве. Мы рассчитываем на встречу в ближайшие дни. Это очень важно", - отметил Зеленский.
Как подчеркнул президент, важно, чтобы США и в дальнейшем проявляли активность.
"Готовы к встречам с ними в Украине - на высоком уровне, по существу", - добавил Зеленский.
Оккупанты нанесли удар по заводу Coca-Cola
Кроме того, президент сообщил, что сегодня российские захватчики нанесли удар своим дроном по заводу компании Coca-Cola.
"Уже Coca-Cola у них такой враг, что они сжигают его своими "Шахедами". Четкий российский сигнал Америке. Четкий российский сигнал Америке - россияне не могут не знать, что это американское предприятие", - подчеркнул Зеленский.
Как добавил президент, на эту российскую тактику "последуют и наши асимметричные операции в ответ".
Переговоры по Украине - роль США
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без участия американской стороны нереалистично положить конец российской войне против Украины. В связи с этим глава МИД ожидает новой динамики в мирных усилиях по прекращению российской войны против Украины.
При этом инициатор войны Владимир Путин заявил о шансах на окончание войны против Украины, но при одном условии. По его словам, Украина и Россия должны договариваться между собой о прекращении войны, а другие страны могут лишь поддержать и помочь в этом вопросе.