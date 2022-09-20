Исполнителем преступления должен был быть "тесно связанный с ФСБ" человек.

Основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить во французском городе Биарриц.

Об этом шла речь в эфире Youtube-шоу российской журналистки Юлии Латыниной.

Осечкин заявил, что журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев передал ему информацию о готовящемся покушении, и таким образом спас его жизнь. Исполнителем преступления должен был быть "тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью" человек, накануне приехавший во французский Биарриц из РФ.

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По словам правозащитника, после получения информации о планируемом покушении, он вместе с семьей "эвакуировался" на два дня в горы. Когда они вернулись домой, вооруженный человек открыл огонь по его дому.

"Мы к этому готовились, нас натаскивали, чтоб, если что, мы не медлили и не ждали, когда нас изрешетят. Конечно, тут же у нас и свет отключился, дети на пол, они с женой около часа провели в одной из наиболее защищенных комнат", — сказал он.

На место приехала полиция и допросила людей, слышавших выстрелы. Неудачу киллера Осечкин связывает с его ошибками.

Напомним, В 2015 году в отношении Владимира Осечкина было возбуждено новое уголовное дело. Он покинул Россию и с тех пор живет во Франции. Уголовное преследование связывает со своей правозащитной деятельностью. В начале февраля текущего года он заявил, что получил от двух источников из России и чеченской диаспоры во Франции угрозы убийством.

Ранее проект Владимира Осечкина Gulagu.net сообщал, что в российских СИЗО вербуют подозреваемых и обвиняемых для отправки на войну в Украину. Если они соглашаются, то уголовные дела приостанавливаются.

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