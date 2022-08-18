Такие случаи фиксировались в нескольких городах.

В российских СИЗО вербуют подозреваемых и обвиняемых для отправки на войну в Украину. Если они соглашаются, то уголовные дела приостанавливаются.

Соответствующей информацией поделилось издание "Настоящее время" со ссылкой на правозащитников.

Основатель фонда "Русь сидящая" рассказала о случаях вербовки в нескольких СИЗО в Подмосковье. Аналогичными данными поделился автор Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, на горячую линию проекта звонили люди и рассказывали, как подозреваемым и обвиняемым предлагают отправиться на войну. Вербовка проходила в СИЗО Москвы и области, Санкт-Петербурга, Рязани, Твери и Брянска.

Как сообщал УНИАН, в начале августа стало известно, что основатель ЧВК "Вагнер" (нынешняя "Лига") Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для отправки на фронт. Он обещал потенциальным боевикам высокие зарплаты и помилование в будущем. А еще руководитель ЧВК хвастался "особыми полномочиями" и говорил о необходимости "любой ценой выиграть эту чертовую войну".

Чуть позже появились данные, что вербовщики посетили 17 колоний на территории России. В Ярославской, Рязанской, Тульской и Архангельской областях совокупно удалось набрать 1600 человек. Для их подготовки была создана отдельная база.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: