Ранее Игорь Матович заявил об отставке и сказал, что Хегер должен заменить его на посту.

Министр финансов Словакии Эдуард Хегер получил мандат на формирование нового правительства страны.

Читайте такжеВ Кении в возрасте 99 лет умерла бабушка Барака ОбамыОб этом пишет DW со ссылкой на Reuters.

Соответствующее поручение дала ему президент Зузана Чапутова после отставки правительства.

Ранее Игорь Матович заявил об отставке и сказал, что Хегер должен заменить его на посту.

Все четыре партии, которые входят в правительственную коалицию, дали свое согласие на формирование правительства под руководством Хегера.

Что этому предшествовало

Кризис в Словакии вызвала закупка российской вакцины от коронавируса Sputnik V, которую не одобрили к применению в ЕС.

Закупку премьер и глава Минздрава организовали тайно от других партий коалиции, потратив на ее закупку и перевозку бюджетные средства.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил об отставке из-за скандала, который возник после тайной закупки российской вакцины. Матович заявил, что его должен заменить на посту нынешний министр финансов Эдуард Хегер.

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Автор: Людмила Жерновская