Партии, которые входят в правительственную коалицию, дали свое согласие на формирование нового правительства / фото pixabay.com
Министр финансов Словакии Эдуард Хегер получил мандат на формирование нового правительства страны.
Читайте такжеВ Кении в возрасте 99 лет умерла бабушка Барака ОбамыОб этом пишет DW со ссылкой на Reuters.
Соответствующее поручение дала ему президент Зузана Чапутова после отставки правительства.
Ранее Игорь Матович заявил об отставке и сказал, что Хегер должен заменить его на посту.
Все четыре партии, которые входят в правительственную коалицию, дали свое согласие на формирование правительства под руководством Хегера.
Что этому предшествовало
- Кризис в Словакии вызвала закупка российской вакцины от коронавируса Sputnik V, которую не одобрили к применению в ЕС.
- Закупку премьер и глава Минздрава организовали тайно от других партий коалиции, потратив на ее закупку и перевозку бюджетные средства.
- Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил об отставке из-за скандала, который возник после тайной закупки российской вакцины. Матович заявил, что его должен заменить на посту нынешний министр финансов Эдуард Хегер.
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