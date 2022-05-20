По словам аналитика Михаила Кольцова, стараются не накладывать санкции против РФ те страны, которые ранее имели тесные экономические связи с агрессором.

Правительство Китайской Народной Республики по состоянию на сегодня не наложило никаких санкций против Российской Федерации.

Об этом заявил руководитель отдела обучения и развития аналитической компании YouControl Михаил Кольцов в эфире информационного телемарафона.

"Если мы говорим о санкциях именно от правительств, то лидером являются Соединенные Штаты, на втором месте идет Великобритания, далее - Швейцария, Европейский Союз и Япония. Швейцария наложила 887 санкций, преимущественно в отношении физических лиц. Меньше всего - это те, кто вообще не наложил санкции. Китай является абсолютным лидером, потому что он не наложил никаких санкций", - сказал Кольцов.

Также он добавил, что стараются не накладывать санкции против РФ те страны, которые ранее имели тесные экономические связи с агрессором. Это - Сербия, Венгрия, африканские страны.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину мая 1439 иностранных компаний из 70 стран и 55 отраслей экономики сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России.

Напомним, государственные нефтеперерабатывающие компании Китая избегают новых контрактов с Россией на переработку сырья. Однако условия по уже действующим договорам они собираются выполнять.

17 марта Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ. В частности НБУ призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.

В свою очередь США пригрозили Китаю масштабными санкциями экспортным контролем. В Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительной армия Китая поддерживает вооруженные силы Российской Федерации.

При этом Киев предложил Пекину выступить одним из гарантов безопасность.

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