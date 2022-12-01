Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба расценивает такие инциденты как запугивание украинских дипломатов.

В трех посольствах Украины за границей получили письма, пропитанные красной жидкостью.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в эфире информационного телемарафона, что три посольства Украины за рубежом получили письма с каким-то веществом.

"Уже не два, а три посольства Украины получили письма. Внутри конвертов была символическая угроза, переданная Украине: все конверты на момент их получения были пропитаны красной жидкостью", - сказал министр.

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Он добавил, что вскоре МИД выступит с заявлением по этому поводу.

"Мы скоро выйдем с заявлением, а сейчас мы анализируем, что произошло. Но это однозначно запугивание Украины и украинских дипломатов", - подчеркнул Кулеба.

Атаки на украинские посольства

30 ноября в Посольстве Украины в Испании в руках коменданта во время осмотра взорвался конверт. Сотрудник посольства получил незначительные ранения и был госпитализирован, угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали.

Также стало известно, что за несколько часов после того, как в украинском посольстве в Мадриде разорвалось письмо с взрывчаткой, подобный пакет получила компания в Сарагосе - на северо-востоке Испании. Речь идет о компании, которая производит реактивные системы залпового огня C90, которые Испания предоставляет Украине.

На сегодня известно, что в Испании на 5 объектах, среди которых центр спутникового контроля, авиабаза Торрехон, были получены отправления со взрывными устройствами.