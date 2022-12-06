Глава МИД Украины отмечает, что врагам не удастся запугать или остановить Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает врагов Украины расслабиться и не тратить время на отправку пакетов со взрывчаткой и окровавленных конвертов с глазами животных в украинские посольства и консульства, потому что это Украину не испугает.

Глава МИД во время онлайн-брифинга напомнил, что против украинских посольств и консульств была развернута кампания террора и запугивания. В частности, в Мадриде в украинское посольство был отправлен пакет со взрывчаткой, а в других столицах - окровавленные письма с глазами животных.

"Могу лишь повторить для всех врагов украинской дипломатии и Украины: вам не удастся испугать или остановить нас. Мы единая команда украинских дипломатов и мы продолжаем работать на защиту Украины и приближение нашей победы", - сказал Кулеба.

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Также министр сообщил, что есть новые случаи отправки в украинские посольства опасных пакетов.

"Сегодня добавились наше посольство в Румынии и посольство Украины в Дании... Всем, кто продолжает присылать эти пакеты и терроризировать наши посольства – прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего вы этим не добьетесь", - подчеркнул Кулеба.

Угрозы посольствам Украины

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в посольстве Украины в Испании в руках коменданта во время осмотра взорвался конверт. Сотрудник посольства получил незначительные ранения и был госпитализирован, угрозы его жизни нет. Остальные сотрудники учреждения не пострадали.

Через несколько часов после того, как в украинском посольстве в Мадриде взорвалось письмо, подобный пакет получила в Сарагосе компания-производитель реактивных систем залпового огня C-90, которые предоставляет Испания Украине.

1 декабря стало известно, что в трех посольствах Украины за рубежом получили листы, пропитанные красной жидкостью.

По состоянию на 2 декабря в посольства Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии пришли окровавленные пакеты с глазами животных. Также такие пакеты поступили в генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также консульства в Брно.

5 декабря стало известно, что полиция Испании изъяла еще три окровавленных конверта с глазами животных, адресованные украинским дипломатическим учреждениям в этой стране.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за взрывом на территории украинского посольства в Мадриде и опасными письмами, которые рассылают в Испании, стоит Российская Федерация.

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