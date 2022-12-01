По словам министра, Россия использует террористические средства, чтобы навести террор.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что за взрывом на территории украинского посольства в Мадриде и опасными письмами, которые рассылают в Испании, стоит Российская Федерация.

Как он отметил во время брифинга с министром обороны Испании Маргаритой Роблес в четверг, 1 декабря 2022 года, Россия использует террористические средства, чтобы навести террор.

"Мир начинает признавать, что это – государство-террорист. А террор не знает границ. Сегодня госпожа министр рассказала о взрывных письмах, которые уже получают в Испании – они используют террористические средства, чтобы навести террор. Они пытаются прекратить водоснабжение в Украине, электричество, чтобы мы были в холоде и в темноте. Это означает, что это вызов для всего мира", – пояснил Резников.

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Письма со взрывчаткой в Испании: что известно

В среду, 30 ноября, на территории посольства Украины в Испании прогремел взрыв. Отмечается, что посылка была адресована послу Сергею Погорельцеву. Испанская полиция расследует случай как теракт.

Позже стало известно, что аналогичное письмо получила компания Instalaza, которая производит оружие для поставок Украине.

СМИ сообщают, что полиция Испании проверяет возможную связь между двумя письмами-бомбами, присланными украинскому посольству в Мадриде и оружейной компании, которая производит ракетные установки для Украины.

При этом министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что письма-взрывчатки, которые пока неизвестные террористы рассылают в Испании, не повлияют на поддержку Украины.

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