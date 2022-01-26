По данным разведок, Россия может попытаться вторгнуться в Украину уже зимой.

Посол США Джон Салливан передал Министерству иностранных дел России письменный ответ Вашингтона на "гарантии безопасности" Кремля по НАТО.

Об этом пишет российское пропагандистское издание Коммерсантъ.

Проект "гарантий" Кремль опубликовал в конце декабря 2021 года. Документ фактически делает невозможным вступление Украины и других государств, которые когда-то были под оккупацией СССР, в НАТО.

Однако в Вашингтоне с ответом не спешили. В недавних упоминаниях о вариантах реакции Белого дома западная пресса писала, что США, вероятно, будут просить МИД РФ пока не публиковать ответ в надежде, что с ней ознакомится Путин.

Читайте такжеВ Ватикане Папа Римский помолился за мир в УкраинеЭтому предшествовала серия встреч между представителями РФ и НАТО по поводу политики членства в Организации Североатлантического договора.

По результатам переговоров в январе члены НАТО отклонили ультиматум Кремля.

Между тем США и ЕС работают над инструментами влияния на РФ, которая сосредоточила вокруг Украины 100-тысячное войско и, по оценке разведок, может попытаться пойти на новое наступление в феврале 2022 года.

В то же время российские чиновники публично угрожают "тяжелым сюжетом" для Европы в случае неудовлетворения их "гарантий".

Владимир Путин называл вступление Украины в НАТО "красными линиями" потому что это, по его мнению, может угрожать нацбезопасности России. Хотя в ЕС и США неоднократно подчеркивали, что Киев не представляет угрозы РФ, и призывали Москву к деэскалации.

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