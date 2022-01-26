Посол США Джон Салливан передал Министерству иностранных дел России письменный ответ Вашингтона на "гарантии безопасности" Кремля по НАТО.
Об этом пишет российское пропагандистское издание Коммерсантъ.
Проект "гарантий" Кремль опубликовал в конце декабря 2021 года. Документ фактически делает невозможным вступление Украины и других государств, которые когда-то были под оккупацией СССР, в НАТО.
Однако в Вашингтоне с ответом не спешили. В недавних упоминаниях о вариантах реакции Белого дома западная пресса писала, что США, вероятно, будут просить МИД РФ пока не публиковать ответ в надежде, что с ней ознакомится Путин.
Читайте такжеВ Ватикане Папа Римский помолился за мир в УкраинеЭтому предшествовала серия встреч между представителями РФ и НАТО по поводу политики членства в Организации Североатлантического договора.
По результатам переговоров в январе члены НАТО отклонили ультиматум Кремля.
Между тем США и ЕС работают над инструментами влияния на РФ, которая сосредоточила вокруг Украины 100-тысячное войско и, по оценке разведок, может попытаться пойти на новое наступление в феврале 2022 года.
В то же время российские чиновники публично угрожают "тяжелым сюжетом" для Европы в случае неудовлетворения их "гарантий".
Владимир Путин называл вступление Украины в НАТО "красными линиями" потому что это, по его мнению, может угрожать нацбезопасности России. Хотя в ЕС и США неоднократно подчеркивали, что Киев не представляет угрозы РФ, и призывали Москву к деэскалации.