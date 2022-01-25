Будущие санкции будут напоминать шаги Дональда Трампа в отношении Huawei в 2020 году, объясняют эксперты.

США рассматривают возможность введения беспрецедентных технологических санкций против России в случае ее нового нападения на Украину.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на американские медиа.

Белый дом начал закладывать основу для введения запрета на продажу России высокотехнологичной продукции, содержащей компоненты или программное обеспечение американского производства, уточняют СМИ.

Будущие санкции будут напоминать шаги Дональда Трампа в отношении Huawei в 2020 году, когда в результате запрета производитель смартфонов, который до того был мировым лидером, упал до 10 места.

При этом, каким образом Вашингтон перекроет поставки в Россию высокотехнологичного оборудования - непонятно, и эксперты объясняют, что это нарочно.

Речь идет о применении в отношении России новой доктрины – правила прямого продукта иностранного производства, уточняют специалисты.

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"Если оно будет применено к России, то любая организация в мире станет нарушителем американского законодательства, если она продаст России высокотехнологичное оборудование, которое было изготовлено или испытаны с использованием американских технологий", - поясняет издание.

По данным немецкого BILD, среди вариантов новых ограничений - существенное ограничение российского сырьевого экспорта: перекрытие российских торговых путей по всему миру, блокирование поставок сырья из РФ и резкое сокращение персонала российских посольств на Западе.

Ожидаемый экономический ущерб России от этих санкций составит 50 млрд долларов, уточняет издание.

По последним данным МО, Россия попытается вторгнуться в Украину 20 февраля с участием 100-тысячного войска.

С ноября международное сообщество обеспокоено возможной российской агрессией и пытается решить кризис дипломатическим путем.

Однако Россия на переговоры не идет, взамен предлагает США и НАТО "пересмотреть" свою политику принятия стран в состав Альянса, называя ультиматум "гарантиями безопасности".

Из-за нежелания Кремля идти на уступки и убирать войска с границы с Украиной Запад рассматривает жесткие санкции против Москвы в случае наступления российских войск как эффективный инструмент "разговора" с Путиным.

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