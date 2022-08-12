Анка Фельдгузен также высказалась о концлагерях, которые Россия создает для украинцев.

Владимира Путина сравнили с Адольфом Гитлером. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен видит "очевидные параллели".

Об этом она заявила в интервью Укринформу.

"Исторические аналогии не всегда правильные, и Германия имеет особую позицию, что нашу вину во Второй мировой войне нельзя превзойти. Но, как и очень много немцев, я каждый день думаю о параллелях - они просто очевидны, в частности, и в масштабе того, что Путин хочет какую-то империю, и мы не знаем, каково ее пространство. Я действительно очень много об этом думаю", - сказала посол.

Фельдгузен также высказалась о концлагерях, которые Россия создает для украинцев.

"Да, немцы об этом читают. Не все, конечно, но наши медиа очень много об этом пишут – есть много подробных статей, в том числе специалистов из Украины и даже из России, которые были вынуждены ее покинуть. То есть информация есть. Читают ли люди с таким же интересом, как дипломаты или другие профессионалы, я не знаю. Но об этом действительно очень много говорят", - добавила Анка.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц негативно оценил идею прекращения выдачи шенгенских виз россиянам.

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