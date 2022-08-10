Украина в целом теперь имеет 12 установок Gepard.

Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные установки Gepard и почти 50 тысяч боеприпасов для них.

Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.

Германия передала еще 4 зенитные самоходные установки Gepard к уже имеющимся восьми, а также почти 50 тысяч боеприпасов для них. Украина в целом получила 12 установок Gepard.

За прошедшую неделю Германия передала для ВСУ также десять высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины, восемь устройств для борьбы с дронами, восемь мобильных наземных радаров и тепловизоров и несколько холодильников для медикаментов.

Ранее УНИАН рассказывал о преимуществах зениток Gepard. А канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал поставки вооружения для Украины.

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