Также он не считает нужным вводить санкции против всех россиян.

Канцлер Германии Олаф Шольц скептически относится к прекращению выдачи шенгенских виз россиянам.

Об этом он сказал в рамках ежегодной пресс-конференции канцлера Германии, пишет Tagesschau.

"Это война Путина, поэтому мне тяжело с этой идеей", - заявил Шольц.

По его словам, Евросоюз уже принял решение о санкциях против людей из "московского центра власти". Канцлер отметил, что Германия поддержит это, однако он не считает оправданным введение санкций против всех россиян.

Кроме того, Шольц осудил военные преступления России в Украине, подчеркнув, что ответственность за эту войну несет президент РФ Владимир Путин. Издание отмечает, что канцлер не ответил на вопрос, придется ли за это отвечать лично Путину.

Шольц убежден, что будут приняты все меры для раскрытия военных преступлений.

Напомним, что Эстония планирует аннулировать выданные россиянам шенгенские визы и отказать им во въезде в страну. Также страна запретила выдачу временных виз на проживание или обучение гражданам РФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал страны ЕС ограничить выдачу виз россиянам и беларусам.

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