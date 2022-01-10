После прошедших в стране протестных акций против полицейского возбудили уголовное дело, ему грозил трибунал.

В Казахстане умер начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. Причиной смерти СМИ называют самоубийство.

В МВД страны подтвердили его смерть, но причины указывать не стали. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

В полиции обстоятельства и другие подробности смерти топ-полицейского раскрывать не стали. Ведомство лишь отметило, что на данный момент причины случившегося выясняются.

Читайте такжеСША требуют от Казахстана разъяснений, почему понадобилась помощь ОДКБИзвестно, что на Сулейменова было возбуждено уголовное дело из-за беспорядков в Казахстане, генерал-майору грозил трибунал.

"В Казахстане застрелился генерал-майор - главный полицейский Жамбылской области Жанат Сулейменов. Ему грозил трибунал. Причиной этому стали частые случаи перехода полицейских на сторону протестующих. Также было сожжено здание департамента полиции", - сообщает Telegram-канал Baza.

Протесты в Казахстане: хроника событий