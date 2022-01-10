В Казахстане умер начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. Причиной смерти СМИ называют самоубийство.
В МВД страны подтвердили его смерть, но причины указывать не стали. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
В полиции обстоятельства и другие подробности смерти топ-полицейского раскрывать не стали. Ведомство лишь отметило, что на данный момент причины случившегося выясняются.
Читайте такжеСША требуют от Казахстана разъяснений, почему понадобилась помощь ОДКБИзвестно, что на Сулейменова было возбуждено уголовное дело из-за беспорядков в Казахстане, генерал-майору грозил трибунал.
"В Казахстане застрелился генерал-майор - главный полицейский Жамбылской области Жанат Сулейменов. Ему грозил трибунал. Причиной этому стали частые случаи перехода полицейских на сторону протестующих. Также было сожжено здание департамента полиции", - сообщает Telegram-канал Baza.
Протесты в Казахстане: хроника событий
- 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
- Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.
- Также Токаев объявил, что будет действовать жестко и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан отправили своих военных в Казахстан.
- 7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
- 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. При этом официальных данных о точном количестве погибших нет.