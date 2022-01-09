США требуют от Казахстана разъяснений, почему понадобилась помощь ОДКБ

Белый дом запросил разъяснения у Казахстана почему страна обратилась к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне массовых беспорядков.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с CNN.
"У нас есть вопрос, почему они обратились к этой организации, где доминирует Россия", - сказал Блинкен.
Читайте такжеИз Казахстана прилетел самолет с украинцами на борту - КулебаГоссекретарь США подчеркнул, что власти Казахстана должны самостоятельно и мирно справляться с вызовами, которые появляются, а главное защищать институты государства и правопорядка.
"Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас необходимо, так это то, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением к правам тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны", - добавил Блинкен.
Ситуация в Казахстане
В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим чрезвычайного положения. Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт.
В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в наведении порядка" в ОДКБ. Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан уже отправили своих военных в Казахстан.
7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.