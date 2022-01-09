США требуют от Казахстана разъяснений, почему понадобилась помощь ОДКБ

Власти Казахстана должны самостоятельно и мирно справляться с вызовами, которые появляются, уверены в США.

Белый дом запросил разъяснения у Казахстана почему страна обратилась к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне массовых беспорядков.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с CNN.

"У нас есть вопрос, почему они обратились к этой организации, где доминирует Россия", - сказал Блинкен.

Читайте такжеИз Казахстана прилетел самолет с украинцами на борту - КулебаГоссекретарь США подчеркнул, что власти Казахстана должны самостоятельно и мирно справляться с вызовами, которые появляются, а главное защищать институты государства и правопорядка.

"Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас необходимо, так это то, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением к правам тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны", - добавил Блинкен.