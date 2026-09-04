Трамп заявил, что США будут требовать от Европы компенсации за помощь Украине

Трамп сообщил о намерении добиваться от европейских стран компенсации за оказанную США военную помощь Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут требовать от Европы деньги за вооружение и другую помощь, которую во время администрации экс-президента Джо Байдена страна оказывала Украине и НАТО. Об этом он написал в Truth Social.

Трамп затронул вопрос помощи Украине, когда говорил о запасах боеприпасов США и сравнивал их с ресурсами, необходимыми для военной операции в Иране.

Действующий президент США подчеркнул, что администрация Байдена передала Украине значительно больше боеприпасов, причем, как утверждает президент США, бесплатно. По его мнению, значительную часть расходов должна была взять на себя Европа.

Видео дня

"Сотни миллиардов долларов были бесплатно переданы Украине и НАТО, за которые заплатила бы Европа – если бы её только попросили, но мы будем требовать эти деньги, хотя и с некоторым опозданием!", – написал глава Белого дома.

Трамп не указал точную сумму, которую его администрация намерена требовать, от каких европейских стран Вашингтон ожидает деньги и на каких юридических или финансовых механизмах может основываться такое требование.

Reuters также сообщало, что Трамп заявил о намерении добиваться от европейских стран компенсации за американскую военную помощь Украине.

Отдельно Трамп высказался о нынешнем состоянии американских арсеналов. По его словам, у США есть "почти неограниченные запасы" боеприпасов среднего и высокого качества.

Более того, отметил Трамп, имеющихся ресурсов значительно больше, чем Соединенные Штаты могли бы использовать в ходе военной операции в Иране или другого потенциального конфликта.

Глава Белого дома добавил, что военное производство в США вышло на невиданный ранее уровень. В настоящее время Вашингтон, по его словам, в первую очередь пополняет собственные арсеналы, однако впоследствии США планируют возобновить продажу вооружения союзникам.

Мирные переговоры о прекращении войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, известны предварительные даты приезда в Киев специальных представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Зеленский сообщил, что "фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам". При этом президент Украины добавил, что они посетят не только Киев, но и Москву. По его словам, встреча в столице Украины с американцами может состояться "в ближайшие дни". Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы Америка и в дальнейшем оставалась активной.

Также мы писали, что Трамп заявил журналистам, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным только тогда, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Он также заявил, что хотел бы, чтобы у США были хорошие отношения с Россией. Глава Белого дома пояснил, что это было бы "замечательно для бизнеса", поскольку Россия – страна с "огромными территориями и очень ценными землями". Президент США вновь заявил, что стремится прекратить войну России против Украины, но также упомянул об "огромной вражде" между президентами Украины и РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: