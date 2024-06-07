В частности, в пакет помощи должны войти зенитные ракеты Stinger.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает Associated Press. Ожидается, что в пакет войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.

Новый пакет помощи предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, которые позволяют изымать системы и боеприпасы из существующих американских запасов, чтобы они могли быстро отправиться на фронт.

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Собеседники АР добавили, что пакет помощи также включает ракеты для системы противовоздушной обороны HAWK, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера и широкий спектр другого оборудования.

Помощь Украине: другие новости

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Кроме того, Франция проведет подготовку украинских пилотов, которые будут летать на этих истребителях.

Ранее стало известно, что Италия передаст Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T, способную перехватывать баллистические ракеты. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни. Система войдет в новый – уже девятый – пакет помощи Украине от Италии. Он находится на стадии подготовки.

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