Здесь речь не идет об отдельных расходах федерального бюджета США на помощь Украине в рамках одобренного недавно 61 миллиарда долларов.

В Соединенных Штатах Америки уже готовятся к принятию бюджета на 2025 год. На днях был опубликован первый проект бюджета Пентагона в размере 833 млрд долларов.

Об этом пишет Defense News. Но главный момент заключается в том, что в проекте прописана отмена помощи Украине, а также прямой запрет на поставки вооружения Израилю.

Украинское издание Defense Express отмечает, что речь не идет об отдельных расходах федерального бюджета США на помощь Украине в рамках одобренных недавно 61 млрд долларов. Речь о 300 млн долларов по программе USAI, которая прописывается в бюджете США.

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"То есть это не отменяет 13,8 млрд долларов по отдельному финансированию на закупку вооружения для Украины у производителей. Также не отменяются 23,2 млрд долларов, которые выделены в этом финансовом году Пентагону на пополнение товаров оборонного назначения и услуг предоставленных Украине, то есть возможность передачи оружия по программе президентского изъятия – PDA", – объясняет издание.

Кроме того, это не касается 1,6 млрд долларов по Foreign Military Financing, по которой Украина может закупить вооружение у США на эту сумму бесплатно. Поэтому сейчас говорить о прямой угрозе прекращения поставок помощи США в Украину невозможно, отмечают эксперты.

"Но это очень неприятный звоночек, потому что выдвижение такого законопроекта является результатом деятельности американской республиканской партии, точнее – ее трамповского крыла. И это безусловно является частью предвыборной борьбы за пост президента США, потому что голосование должно состояться 5 ноября 2024 года. Именно поэтому, проект нового оборонного бюджета, который продвигают республиканцы, содержит, в частности, существенное увеличение заработной платы младшим военнослужащим на 15% и всем в целом на 4,5%", – объясняется в материале.

Также есть сомнения относительно того, что бюджет будет проголосован до завершения президентских выборов в ноябре 2024 года. Но эта ситуация довольно ярко демонстрирует, что "политические разборки в Вашингтоне являются очень непредсказуемым фактором."

Помощь Украине: последние новости от партнеров

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Кроме того, Франция проведет подготовку украинских пилотов, которые будут летать на этих истребителях.

Ранее в Германии одобрили закупку 155-мм снарядов для Украины. Отмечается, что в позиционной войне в Украине фиксируется высокий расход артиллерийских боеприпасов, особенно калибра 155 мм.

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